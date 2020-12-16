CAS лишил Россию Олимпиады под национальным флагом

https://static.news.ru/photo/79e14002-4076-11eb-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требовало лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на два года.

Как говорится в сообщении на сайте суда, российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции со стороны WADA затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.

Слушания по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Ранее исполком WADA 9 декабря 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Днём ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, изменится ли работа организации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в разрешении вопроса между WADA и РУСАДА, писал NEWS.ru.