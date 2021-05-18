Бывший фигурист группы Тутберидзе сменил спортивное гражданство

https://static.news.ru/photo/172759ec-b7ea-11eb-a8e1-96000091f725_660.jpg Владимир Самойлов Фото: Владимир Самойлов/vk.com

Российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам спортсмен подтвердил смену гражданства, однако не раскрыл причину такого решения.

22-летний фигурист является победителем и призёром этапов Кубка России и юниорского Гран-при. В арсенале Самойлова есть все четверные прыжки, кроме акселя. В нынешнем сезоне фигурист занимался в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему у неё нет детей.