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Бывший фигурист группы Тутберидзе сменил спортивное гражданство

17:28, 18 мая 2021
Владимир Самойлов Владимир Самойлов Фото: Владимир Самойлов/vk.com

Российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сам спортсмен подтвердил смену гражданства, однако не раскрыл причину такого решения.

22-летний фигурист является победителем и призёром этапов Кубка России и юниорского Гран-при. В арсенале Самойлова есть все четверные прыжки, кроме акселя. В нынешнем сезоне фигурист занимался в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему у неё нет детей.

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