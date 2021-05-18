Бывший фигурист группы Тутберидзе сменил спортивное гражданство

Российский фигурист Владимир Самойлов, который ранее выступал под руководством Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, будет представлять сборную Польши. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сам спортсмен подтвердил смену гражданства, однако
22-летний фигурист является победителем и призёром этапов Кубка России и юниорского Гран-при. В арсенале Самойлова есть все четверные прыжки, кроме акселя. В нынешнем сезоне фигурист занимался в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.
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