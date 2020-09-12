«Было страшно»: фигуристка Загорски рассказала, как перенесла коронавирус

https://static.news.ru/photo/f4a5864c-f506-11ea-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Тиффани Загорски Фото: tiffytaz/instagram.com

Переболевшая коронавирусом российская фигуристка Тиффани Загорски рассказала, что чувствовала во время болезни.

По словам спортсменки, ей было страшно, потому что она не знала, чего ожидать.

Было головокружение, слабость, но не было кашля. Всё сделала правильно, вроде всё хорошо, — поделилась Загорски.

В свою очередь её партнёр Джонатан Гурейро подчеркнул, что изначально известие о болезни было шоком для всех.

Слава богу, что у нас есть хорошие врачи. Но мы сидели как на иголках. Переживали за Тиффани. А Тиффани переживала за нас, всё-таки [тренеру] Светлане Львовне [Алексеевой] не 30 лет, — отметил он.

Загорски также считает, что если в 2020 году будет «чисто российский сезон соревнований — это будет неплохо».

Я залечила травму зато, это плюс. Каждый год было ощущение, что я чуть не долечилась, а сейчас всё, я восстановилась, чувствую себя лучше, — рассказала она.

По словам Гурейро, они не хотят гнаться за «чем-то», а вырасти как пара, добавив, что специалисты отметили улучшение скольжения и в целом мастерство пары. Спортсмен выразил надежду, что они с Загорски смогут показать хорошие результаты, передаёт РИА Новости.

В Москве 12-13 сентября проводятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Фигуристы выступают во дворце «Мегаспорт» перед зрителями. Загорски и её партнёр Гурейро исполнили ритм-танец.

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