Бутырская отреагировала на снятие Трусовой с финала Кубка России 

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала отсутствие Александры Трусовой в списке участников финала Кубка России по фигурному катанию.
Я не знаю политику Федерации фигурного катания на коньках России. Вроде изначально речь шла об отборе на финале. Но в то же время не стоит забывать, что Трусова участвовала в чемпионате России, в котором заняла третье место. Если не учитывать результат Камилы Валиевой (не сможет принять участие на чемпионате мира из-за возрастных ограничений), то это второе место. Может быть, это как-то повлияет. Я не знаю. Честно скажу, Саше было бы не лишним стартануть ещё раз, но, видите, у каждого индивидуальный план подготовки. Если они настроены ехать на чемпионат, значит, они тупо готовятся к этому турниру и всё, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Финал Кубка России пройдёт в «Мегаспорте» с 27 февраля по 2 марта. Турнир является отбором на чемпионат мира.
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