Бутырская отреагировала на снятие Трусовой с финала Кубка России 

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Фигуристка снялась с турнира по причине того, что ей необходимо восстановиться после травмы, полученной на чемпионате России. Об этом РИА Новости сообщил тренер Трусовой Евгений Плющенко. Также в предварительный состав...