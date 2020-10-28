Бой чемпиона мира по боксу Бетербиева снова перенесли

https://static.news.ru/photo/d4b9f672-190c-11eb-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Артур Бетербиев Фото: abeterbiev/facebook.com

Бой чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с немцем Адамом Дайнесом перенесён с 11 декабря на конец января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Точная дата будет объявлена позже. Инициатива переноса исходила от телевидения. Бой по-прежнему планируется провести в Москве.

Это не первый перенос поединка между Бетербиевым и Дайнесом, изначально они должны были встретиться 23 октября, но российский боксёр получил травму.

В активе Бетербиева 15 побед в 15 боях, все — нокаутом. Немец выиграл 19 поединков (10 — досрочно), один раз проиграл и один бой завершил вничью.

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