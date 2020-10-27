Глава Федерации бокса России Кремлёв рассказал о желании возглавить AIBA

https://static.news.ru/photo/2b6f5ae4-18f3-11eb-96f6-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Кремлёв примет участие в выборах главы Международной федерации бокса (AIBA). Такую возможность он стал рассматривать из желания возродить былой вес и славу Международной организации.

Учитывая происходящее в федерации в последнее время, я не могу стоять в стороне. Национальные федерации предложили мне пойти на эти выборы, — пояснил Умар Кремлёв.

По его словам, ещё весной этого года, будучи членом Исполнительного комитета AIBA, он разработал план по нескольким основным направлениям, которые помогут организации избавиться от долгов и стать самодостаточной. Как считает Умар Кремлёв, финансовая реформа и введение эффективного управления позволит полностью закрыть долги AIBA и выделять два миллиона долларов ежегодно на развитие национальных федераций.

Немаловажной он назвал антидопинговую политику, разработку образовательных программ для тренеров, врачей, рефери и судей, организацию академий спорта в разных странах и введение новых технологий. Поэтапная реализация программы позволит ежегодно выделять не менее двух миллионов долларов Национальным федерациям. Будет организован призовой фонд для поощрения спортсменов на мировых и европейских соревнованиях. Не останутся без поддержки и опытные заслуженные наставники: тренеры, ветераны спорта, чемпионы разных лет будут привлекаться для консультационной и обучающей работы.