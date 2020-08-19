Богалий считает, что Польховский наведёт порядок в сборной

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий объяснила, чем главный тренер сборной России Валерий Польховский может помочь команде.

Нагрузка у Валерия Николаевича всегда была большая и позволяла потом нам зимой бежать. В команде всегда была рабочая обстановка. Мы много трудились над техникой и над стрелковыми компонентами. Многие вещи удавалось изменить к лучшему. Я думаю, что при Польховском в команде будет порядок, а шатания и брожения сведутся к минимуму. В нашей команде нужен именно такой человек. У нас всегда была дисциплина в команде, был чёткий план, но с учётом индивидуальных особенностей, — рассказала Богалий NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, экспертный совет при Министерстве спорта рекомендовал Валерия Польховского на должность главного тренера, и в ближайшие дни он официально вступит в полномочия.