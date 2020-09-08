Беннетт стал победителем десятого этапа велогонки «Тур де Франс»

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Мужская и женская сборные команды по регби появятся в Высшей школе экономики (ВШЭ) при поддержке одного из старейших клубов России «Фили», сообщил NEWS.ru генеральный директор клуба Иван Лыско.

Для нас это не только важный шаг в процессе возрождения клуба, но и свой вклад в развитие регби в России. Высшая школа экономики — ведущий вуз страны, где учатся будущие...