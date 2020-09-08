Беннетт стал победителем десятого этапа велогонки «Тур де Франс»

Ирландец Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем десятого этапа велогонки «Тур де Франс» протяжённостью 168,5 км со стартом на острове Олерон (коммуна Ле-Шато-д’Олерон) и финишем на острове Ре (коммуна Сен-Мартен-де-Ре).
Второе место занял австралиец Калеб Юэн из Lotto — Soudal, третье — словак Петер Саган из Bora — Hansgrohe.
В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Вторым идёт колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers, +21 секунда), а третьим — француз Гийом Мартен из Cofidis (Solutions Crédits, +28).
Следующий этап велогонки состоится 9 сентября.
Ранее француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale) первым финишировал на восьмом этапе «Тур де Франс» в Луданвьеле. Россиянин Ильнур Закарин преодолел 140 км дистанции, которая включала в себя три категорийные вершины, став четвёртым. Вторым и третьим приехали латвиец Томс Скуйиньш из Trek-Segafredo и испанец Карлос Верона из Movistar соответственно. Они отстали на 47 секунд от победителя, писал NEWS.ru.
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