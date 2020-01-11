Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров в эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировал состояние лидеров команды Александра Логинова и Матвея Елисеева, рассказал про проблемы Никиты Поршнева со стрельбой в ветер, оценил перспективы молодого Карима Халили и объяснил, почему в команде нет Дмитрия Малышко.

— Второй этап подряд команда без медалей, но результаты и ход ребят уже не столь безнадёжны, как во Франции. Вы удовлетворены итогами?

— Вы правильно заметили, что результаты пошли вверх. Ребятам нужно было передохнуть, а этот отдых кому-то сильно пошёл на пользу, а кому-то не очень. Например, Матвей Елисеев, поучаствовав в новогодней немецкой веселухе, не смог откататься качественно, однако он показал лучший результат среди наших спортсменов на этом этапе. Это, во-первых, говорит о том, что он хорошо мотивирован на высокий результат, а во-вторых, спортсмен получил психологическую разрядку, а лично для него это большой плюс. Функционально он ещё не пришёл в норму. Кому-то мои декабрьские интервью покажутся набившими оскомину, но на самом деле я, придя в команду, изначально планировал подготовку к чемпионату мира. Для этого у нас времени достаточно.

— В Хохфильцене был первый пик команды, а дальше вы планировали спад с подъёмом к чемпионату мира?

— Я был первый раз в этом году в Эстерсунде и не ожидал, что там будет такая же разбитая трасса. В этом году мы немного форсировали форму и вывели спортсменов на ранний пик. Его должно было хватить на весь декабрь. Для Логинова так на сто процентов, а для Елисеева этап в Анси и должен был стать проблемным. Я бы не сказал, что в Хохфильцене был пик. Хорошо были готовы и в Эстерсунде, но погода и подготовка лыж не дали себя реализовать, хотя ребята были близки к успеху.

— Пропуск эстафеты Елисеевым связан с желанием дать ему отдохнуть или попробовать всех спортсменов в эстафете?

— Всё совпало по цепочке. С Елисеевым был разговор после тяжёлого финиша в спринте, когда он долго не мог встать. Придя в микс-зону, я поинтересовался его самочувствием и получил информацию, что он, как и Логинов, попросил не ставить его в эстафету. Мы включили его в первичную заявку, а потом провели беседу о его состоянии. Он сказал, что готов бежать эстафету, если надо, но если можно не бежать, то предпочёл бы отдохнуть. Мы учли пожелание спортсмена и произвели замену, так как он не восстановился должным образом, и три старта подряд мы решили разделить днём отдыха. Гораздо важнее Матвею было сегодня остаться в топ-10 общего зачёта, чтобы к чемпионату мира попасть в топ-15 и гарантировать себе участие в масс-старте. С другой стороны, раз двое лидеров не смогли стартовать, мы распределили оставшихся четверых человек по этапам.

Матвей Елисеев BEAUTIFUL SPORTS/Graban /Global Look Press

— Как себя чувствует Логинов из-за повреждения локтя после масс-старта? На его выступлении травма отразилась?

— На финише я его видел мельком и ещё не спросил, но если он вышел на старт, то, значит, резкой боли не чувствовал и мог бороться. Сегодня он на первой стойке применил тактический приём, который успешно использовал в прошлом сезоне — быстрая стрельба без зацеливаний, но пока на моей памяти она только один раз принесла ему успех — на чемпионате мира, где он стал бронзовым призёром. В Америке он пробовал это делать в ветреную погоду и уходил на штрафные круги.

— Карим Халили сказал, что, хоть ему и гарантировано место на юниорском чемпионате мира, он хотел бы выступить на взрослом ЧМ. В случае успешных выступлений рассматриваете его кандидатуру?

— Нашим тренерским штабом в этом сезоне взято за основу чёткое следование критериям отбора, за что нас порой критикуют. Но пока нам так работать честнее и правильнее. Это и положительно отражается на климате в команде и молодых спортсменах, которые готовы рваться и стараться. Один из них — Карим Халили, проявляющий себя с момента, когда с сентября присоединился к централизованной подготовке. Там я стал присматриваться к нему внимательнее и заметил, что он психологически стабилен и уверен в себе, а это важный компонент для биатлона.

— Никита Поршнев сказал, что по-прежнему ему тяжело даётся стрельба в ветер. Есть ли у него прогресс на тренировках и как думаете решать эту проблему?

— У него своеобразная антропометрия. Он очень высокий и худенький, поэтому парусность у него повышена, что отражается на стойке. С лета Максим Геннадьевич Максимов (тренер мужской сборной по стрельбе. — NEWS.ru) приступил с ним к специальной работе. Альбина Ахатова изготовила ему новое ложе осенью, но мы не стали работать с ним перед началом сезона. Но оно ждёт своего часа по весне.

— Главный тренер Анатолий Хованцев рассказал, что написал письмо правлению с просьбой рассмотреть кандидатуру Дмитрия Малышко на январские этапы Кубка IBU и чемпионат мира. Вы поддерживаете его порыв?

— Во-первых, Анатолий Николаевич — самостоятельная единица с большими полномочиями. Он вправе написать это письмо, но я сторонник того, чтобы все действия спортсменов происходили по официальному распорядку, который утверждён. Это правильнее и честнее.