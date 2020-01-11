21-летний биатлонист-юниор Карим Халили на первом в карьере этапе Кубка мира дебютировал в составе сборной России и неплохо справился. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о впечатлениях от первого взрослого старта, атмосфере в сборной России и консультациях с лыжным тренером Егором Сориным, который готовил его к сезону.

— У вас получился хороший дебют. Неужели вчера после объявления эстафетного состава вы не волновались?

— Сегодня самочувствие было немного потяжелее, чем вчера, и выпал свежий снег. Скольжение стало потуже. Меня заранее предупреждали, что возможен вариант, при котором поставят в эстафету. Я был изначально готов к первому этапу, потому что раньше часто их бегал. Это для меня не впервой. Я был более-менее к этому готов.

— Одно дело бегать в юниорских стартах, другое — против лучших. Какая изначально тактика была у вас перед гонкой?

— В первую очередь моя задача была справиться со стрельбой. На первом этапе это самое главное. Если берёшь лишние дополнительные патроны, сразу образовывается просвет, и это становится проблемой не только для меня лично, но и для всей команды.

— Насколько вас удивил уровень Кубка мира? Это другая планета или они такие же, как и вы?

— Я считаю, что соперничать тут можно. На данный момент это возможно при хорошей точной стрельбе. При этом я чувствую, что постепенно можно подтягиваться к лидерам и в ходе.

Архивное фото Карим Халили/vk.com

— Когда тренеры объявили, что вы побежите на юниорском чемпионате мира, не было сожаления, что не на взрослом?

— Я держу в голове и Антхольц, но нужно доказывать результатом здесь. Если я буду здесь хорошо выступать, не хуже остальных, то думаю, что меня рассмотрят. Нужно показывать результаты. О юниорском чемпионате мира я знал заранее. Были разговоры давно, и я был к ним готов. Я лично готов бежать все старты.

— Тренеры не исключают возможности взять юниора на главный взрослый старт? Раньше такое сложно было даже представить.

— Честно говоря, я не в курсе мнения тренеров, но считаю, что если результат будет, то почему бы и нет.

— В межсезонье вы готовились с лыжной группой Егора Сорина. В ходе сезона сохраняете с ним плотную связь, как с личным тренером?

— Да, мы с ним постоянно на связи, обсуждаем каждую гонку и весь тренировочный процесс.

— Раньше вам приходилось выступать при такой шумной аудитории?

— Конечно, нет. Здесь несколько десятков тысяч зрителей. На некоторых международных юниорских стартах были болельщики, но не в таком количестве.

— Насколько биатлон изменился с того момента, когда вы десять лет назад поехали в Контиолахти болельщиком?

— Я не заметил большой разницы. Когда варишься в этой каше и ко всему привык, не ощущаешь разницы. Если бы я зашёл резко из болельщика во внутреннюю атмосферу, я бы это почувствовал, а я к своей цели шёл постепенно. На протяжении этих лет я ко всему этому привык, всё для меня меняется.

— Как вас в команде приняли опытные ребята? Свысока никто не смотрел?

— Со всеми ребятами я и раньше был знаком, поэтому пришёл в команду как к себе домой, без проблем. Ребята тоже отнеслись ко мне хорошо.

Карим Халили (слева). Архивное фото Карим Халили/vk.com

— А с иностранцами успели пообщаться, благо знание английского позволяет?

— Нет, потому что особо ни с кем не знаком. На юниорском уровне для меня все знакомые лица. Там общаюсь с норвежцами больше всего, а здесь пока освоиться не успел.

— Когда ваша девушка Екатерина Бех стала выступать за Украину, она не приглашала вас присоединиться к ней в этой команде?

— Нет. Меня сейчас всё устраивает в моей стране. Я бегаю, получаю от этого удовольствие, и мыслей о смене гражданства у меня не было никогда.