https://static.news.ru/photo/367a7e1a-33ce-11ea-afb5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о подготовке Дмитрия Малышко, который не попал в состав сборной России на январские международные соревнования, и о желании взять его на чемпионат мира.

Сейчас Дмитрий тренируется около Сочи. Там есть возможность стрелять и готовиться, но всё будет зависеть от решения правления СБР. Я написал письмо с просьбой дать ему возможность стартовать на январских этапах Кубка IBU, а потом рассмотреть для участия в чемпионате мира, — рассказал Хованцев NEWS.ru.

Также тренер отметил, что ожидаемое в выходные потепление приведёт трассу в Оберхофе в ужасное состояние и на ней можно угробить лыжи.

Как сообщал NEWS.ru, Мартен Фуркад рассказал, как отсутствие лидера сезона Йоханнеса Бё помогло ему победить на Кубке мира в Оберхофе.