https://static.news.ru/photo/c4d1c878-3485-11ea-b3f1-fa163e074e61_660.jpg Никита Поршнев Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Российский биатлонист Никита Поршнев, пробежавший третий этап эстафеты на Кубке мира в Оберхофе, где сборная России заняла четвёртое место, прокомментировал своё выступление

Тактика была простая. Я всегда готов бежать любой этап эстафеты. Старался особо не расслабляться. Когда узнал, что Логинов и Елисеев не стартуют, понял, что побегу, ведь в команде больше некому. Ребятам тоже надо отдыхать. Погода отличная, но ветер мешал. У меня давно есть ошибки при стрельбе в ветер, не могу спокойно и точно стрелять, — рассказал Поршнев NEWS.ru.

Также спортсмен отметил, что не сомневался, что закроет мишени без штрафных кругов, и даже после трёх промахов сохранял спокойствие и уверенность.

Как сообщал NEWS.ru, Евгений Гараничев заявил, что готов и на других этапах бегать эстафету в составе сборной России.