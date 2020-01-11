Российский биатлонист Никита Поршнев, пробежавший третий этап эстафеты на Кубке мира в Оберхофе, где сборная России заняла четвёртое место, прокомментировал своё выступление
Тактика была простая. Я всегда готов бежать любой этап эстафеты. Старался особо не расслабляться. Когда узнал, что Логинов и Елисеев не стартуют, понял, что побегу, ведь в команде больше некому. Ребятам тоже надо отдыхать. Погода отличная, но ветер мешал. У меня давно есть ошибки при стрельбе в ветер, не могу спокойно и точно стрелять, — рассказал Поршнев NEWS.ru.
Также спортсмен отметил, что не сомневался, что закроет мишени без штрафных кругов, и даже после трёх промахов сохранял спокойствие и уверенность.
Как сообщал NEWS.ru, Евгений Гараничев заявил, что готов и на других этапах бегать эстафету в составе сборной России.
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