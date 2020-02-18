Мужская сборная России по баскетболу начала подготовку к стартовым играм квалификационного турнира к чемпионату Европы 2021 года. 20 февраля россияне на выезде сыграют с командой Италии, 23-го, дома — со сборной Северной Македонии. Также в нашей отборочной группе выступает команда Эстонии. Условия отбора весьма щадящие: итальянцы, как одни из хозяев будущего Евробаскета, отберутся на него «автоматом», а из трёх остальных сборные две лучшие попадут на континентальное первенство. Главный тренер российской команды Сергей Базаревич после открытой тренировки на базе в подмосковном Новогорске пообщался с журналистами, сделав акцент на имеющихся проблемах с составом.

— Помимо того, что участвующие в Евролиге клубы по традиции не отпускают своих ведущих игроков в сборную, вы ещё лишились двух баскетболистов из-за травм — центрового Артёма Забелина и защитника Михаила Кулагина. Не сказываются ли эти потери на настроении остальных?

— Нисколько. В национальную сборную все приезжают с энтузиазмом. Тех, кого вызвали на сбор — это избранные игроки, которые должны понимать, что выступать за сборную — почётная и ответственная миссия. Мы ребятам об этом постоянно говорим, но они и сами это прекрасно понимают.

— Первый наш соперник в отборочном цикле — сборная Италии, которая на этом турнире не будет решать задачу выхода на Евробаскет. Что можете сказать об этой команде? Насколько она отличается от той, которую российская сборная обыграла минувшим летом в контрольном матче в процессе подготовки в Кубку мира?

— С итальянской сборной работает прежний тренер (Ромео Саккетти. — NEWS.ru), а в составе сейчас очень много молодых игроков. Если брать костяк сборной Италии, в нём можно выделить качественных баскетболистов на позиции второго и третьего номеров (атакующего защитника и лёгкого форварда. — NEWS.ru), есть и опытные разыгрывающие. Молодые итальянские игроки — это всегда очень уверенные в себе ребята, хотя порой бывает, что они останавливаются в своём баскетбольном развитии. Но там достаточно таких опытных игроков, как, например, плеймейкер Лука Витали, которые знают, как вести игру. Кроме того, как вы правильно заметили, над итальянской сборной не будет довлеть необходимость любой ценой добиваться результата, а выбор Неаполя в качестве места проведения встречи наверняка сделает поддержку хозяев местными болельщиками очень горячей. Так что даже несмотря на то, что сейчас у итальянцев не будет тех звёзд, которые играют в НБА и за клубы Евролиги, состав этой сборной всё равно видится достаточно интересным.

Сергей Базаревич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Подготовка к важному отборочному поединку проходит в крайне сжатые сроки. Над чем успеваете поработать за эти несколько дней тренировочного сбора?

— Для некоторых баскетболистов необходимо освежить в памяти, а для других — с нуля выучить тактику, чтобы все на площадке друг друга понимали. Естественно, за три командные тренировки это сделать непросто, нет возможности отрабатывать каждый элемент подолгу. Но мы всё это уже проходили, хотя, безусловно, сейчас стало работать ещё тяжелее, когда у нас в Евролиге выступают не две, а сразу три команды, и, соответственно, выбор игроков для сборной ещё больше сузился. Но пытаемся сделать максимум даже в таких непростых условиях.

— Над итальянцами результат не довлеет, а российских баскетболистов может психологически сковать необходимость добывать победу в каждом матче квалификационного турнира? И почему в последние годы нашей сборной на выезде играть даже проще, чем дома?

— Подготовка команды никоим образом не меняется и не зависит от того, есть ли у соперника турнирные задачи или нет. Понятно, что нам самим нужно играть на результат и стараться выигрывать в любом матче. Но, на мой взгляд, это достаточно странная система отбора, когда будущие хозяева чемпионата Европы участвуют в квалификационном турнире и могут влиять на результаты других сборных. Что касается наших домашних матчей, действительно, случалось так, что ребята излишне давали волю эмоциям. Но в итоге вроде бы справлялись с этой проблемой, хотя и создавали себе немалые трудности. Посмотрим, как будет в этот раз.