Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» после досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ занимал первое место, однако чемпионом стать по решению организации не смог. В Евролиге команда была в восьмёрке сильнейших. Сейчас «Химки» пестрят летними трансферами. Клуб сохранил лидера Алексея Шведа, переподписал ветеранов команды Сергея Мони и Егора Вяльцева, заключил соглашение с американцем Девином Букером. К «Химкам» также присоединился лидер петербургского «Зенита» Евгений Воронов и вернулся из «Реала» Джордан Мики. Но несмотря на желание максимально сохранить старый состав, коллектив играет будто в морской бой, совершая точёные попадания по соперникам. Генеральный директор подмосковного коллектива Павел Астахов в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги прошедшего сезона, а также признался, что команда ещё не до конца укомплектована. Болельщикам стоит ждать новых трансферов.

— Этот сезон и внутреннего чемпионата, и Евролиги оказался максимально неожиданным. Понятно, что эти темы обсудили вдоль и поперёк, но какой главный вывод вы сделали из произошедшей ситуации?

— Конечно, сезон оказался непростой, из-за ситуации с коронавирусом чемпионат пришлось досрочно завершить, пострадали абсолютно все: и клубы, и игроки. Но для всех нас в приоритете было здоровье баскетболистов, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков. Поэтому, конечно, нам необходимо было принять эту ситуацию. Опыт необычный, мы его получили, в дальнейшем уже знаем, как действовать максимально эффективно, опять же, сохраняя здоровье всех людей, которые занимаются и интересуются баскетболом.

— Тем не менее, НБА доиграют текущий сезон. Почему Евролига, которая смотрит на развитие заокеанского чемпионата, не пошла по тому же пути?

— Это, прежде всего, я думаю, связано с тем, что чемпионат НБА проходит в одной стране, там всё гораздо проще организовать на одной территории, не выходя ни за какие рамки. Что касается Евролиги, то здесь участвуют команды из разных стран, просто технически очень сложно собрать всех в одном городе, месте, что Евролига и планировала на первоначальном этапе. В итоге после анализа эпидемиологической ситуации в разных странах поняли, что кто-то просто не сможет добраться: американские игроки, которые уже отправились домой, не смогут вернуться. В результате Евролига и приняла решение остановить чемпионат.

— В любом случае приятно, что все наши российские коллективы на новый сезон сохранили свои места в европейском турнире. Следите за новостями конкурентов?

— Конечно, по роду своей деятельности я обязан наблюдать за новостями не только российских, но и команд, участвующих в Евролиге, и в общем-то могу сказать, каждый коллектив постарался максимально эффективно использовать ситуацию с коронавирусом для усиления своего состава, даже несмотря на то, что бюджеты у большинства клубов будут ниже. Эта ситуация понятна всем: и спонсорам, и клубам, и игрокам. Поэтому каждый на своей позиции ищет оптимальный вариант, чтобы в новый сезон ворваться сильнейшим составом, показывать отличный баскетбол.

Павел Астахов Евгений Биятов/РИА Новости

Шенгелия не входил в интересы «Химок»

— Матч открытия нового сезона чемпионата России — «Химки» — «Зенит». Что скажете про петербургский клуб? Летом они провели довольно мощную селекцию. Может ли клуб с берегов Невы стать баскетбольным титаном: Виталий Фридзон, Билли Барон, Алекс Пойтресс, Артурас Гудайтис, Денис Захаров, Кевин Пангос — неплохое усиление.

— Могу сказать только одно: мы в «Химках» с уважением относимся к любому сопернику, видим и мониторим ситуации с усилением. Все клубы на бумаге выглядят очень здорово на данный момент, но как это будет выглядеть на площадке, покажет только время, потому что здесь влияет много факторов: и микроклимат внутри команды, и видение состава тренером, его использование, потому что один игрок может быть звездой одного тренера, а при переходе совершенно иначе выглядит. Поэтому ещё раз хочу повторить, что все пытаются максимально усилиться и быть конкурентоспособными. Что касается и нас.

— Ваш главный соперник, московский ЦСКА, тоже времени зря не терял, подписал Николу Милутинова и Торнике Шенгелию, при этом потерял важного Кайла Хайнса. Не пробовали переманить того же Шенгелию?

— Каждый клуб исходит из своих возможностей видения и построения команды, из задач, которые поставлены на предстоящий сезон. Мы проводили трансферную политику, учитывая философию нашего клуба, заключающуюся в максимальном сохранении состава, который был в прошлом сезоне. Он был по-настоящему успешным — по итогам чемпионата Единой лиги ВТБ мы занимали первое место и более чем уверенно удерживали преимущество, а также были в восьмёрке лучших клубов Евролиги. В общем-то это были те задачи, которые ставились перед началом сезона, и мы полностью их выполняли. У конкурентов своя философия, они строят команды исходя из своего видения. На данный момент мы довольны той селекцией, которую провели: мы оставили всех своих лидеров в команде, вернули в коллектив Джордана Мики, который был с нами год назад и которого очень хотели сохранить, но не смогли удержать, и он оказался в мадридском «Реале». Сейчас он вновь воссоединился с командой. Я думаю, у нас будет ещё несколько подписаний, но с этим нужно немного подождать.

«Мы сделаем всё для того, чтобы стать чемпионами Единой Лиги и России»

— Если разбирать всё постепенно, то, наверное, стоит начать с трудной темы относительно решения Единой лиги. Было много споров по поводу присуждения чемпионства «Химкам» по итогам досрочно завершившегося сезона Единой лиги ВТБ. Прошло уже достаточно времени, эмоции подутихли. Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию?

— Могу сказать, что мы никогда не были чемпионами России, и это звание для нас очень престижно. Да, мы были чемпионами Единой лиги ВТБ, но тем не менее Лига ВТБ и РФБ приняли то решение, которое приняли, они имели на это полное право, тем более в его принятии участвовали все коллективы. Поэтому мы приняли это решение и постараемся в этом сезоне сделать то, что не удалось из-за коронавируса в предыдущем — стать чемпионами Единой лиги ВТБ и России.

bckhimki.com

— В целом как оцениваете выступления команды? Казалось, «Химки» в Единой лиге были вне конкуренции, а вот в Евролиге выглядели довольно неровно.

— Я думаю, что по поводу «вне конкуренции» — это довольно ошибочное мнение, потому что несмотря на то, что нам удавалось уверенно удерживать первое место, впереди была серия плей-офф, финал. Сложно сказать, как всё обернулось бы. Но, надо признать, мы шли по правильной траектории до того момента, пока не были поставлены в ограниченные условия. В Евролиге, конечно, конкуренция в каждом матче подобна финальной игре. Да, у нас были спады, но к февралю мы вышли на тот уровень, на котором должны были находиться с самого начала. К плей-офф европейского чемпионата, куда мы намеревались попасть, мы только продолжали усиливать свою игру, поэтому считаю, что в прошлом сезоне выступления для нас были успешными.

— Но коронавирус, конечно, подвёл всех. «Химки» стали одними из первых, кто позволил своим игрокам уехать по домам. Вы уже тогда понимали, что этот сезон не суждено полноценно завершить?

— Завершится сезон или нет, понимания не было, но было чёткое осознание одной ситуации — в тот момент госдепартамент США выпустил рекомендацию всем своим гражданам вернуться на территорию. К примеру, я бы оказался в такой ситуации в другой стране, и МИД России выпустил такую рекомендацию, я бы, конечно, незамедлительно вернулся на свою родину, потому что это просто моё родное государство. В тот момент ко мне подошли все наши американские легионеры, мы с ними откровенно поговорили, и, конечно, я не мог их не отпустить. Они высказали пожелание вернуться домой со своими семьями или к своим семьям, но с обязательством, что в случае возобновления чемпионата они в течение суток вернутся обратно в расположение клуба. Считаю, что на тот момент решение было абсолютно объективно и вызвано сложившимися обстоятельствами. А то, что завершились чемпионаты впоследствии, то так произошло, игрокам уже возвращаться не было никакого смысла, но все, кто остался на контрактах, вернутся в соответствии с нашим планом подготовки к новому сезону.

«Бюджет в новом сезоне будет сокращён на 20%»

— Насколько сильно вирус ударил по финансовой части «Химок»? Уменьшился ли бюджет на ближайший сезон?

— Конечно, ударил, мы недополучили доходы от оставшихся чемпионатов, проведения игр, продажи билетов, спонсорские поступления уменьшились, потому что было принято решение для игроков о сокращении зарплат. Мы, как клуб, выполнили все решения, которые приняла Евролига, потому что обязаны это сделать. Что касается бюджета, да, он будет сокращён ориентировочно на 20% на предстоящий сезон.

— Сильно ли помогло сокращение зарплат?

— Ну, как сказать. Это объективная реальность, с которой мы столкнулись. В ситуации с коронавирусом пострадали абсолютно все: спонсоры, которые поддерживают клуб, потому что у бизнеса начались проблемы. В этом смысле клубы недополучили определённое финансирование. Но игроки поняли и вошли в наше положение, за что в очередной раз хочется им сказать огромное спасибо, профсоюз баскетболистов оперативно на это отреагировал и пошёл навстречу командам. Все понимали, что невозможно без потерь выйти из этой ситуации. Сейчас мы надеемся, что всё вернётся на нормальные рельсы, мы снова начнём чемпионат, увидим, что это произойдёт уже со зрителями, но пока, конечно, точно сказать ничего не можем.

— Прошлым летом клуб провёл отличную селекцию, создав один из сильнейших составов. Этим летом финансы сильно повлияли на трансферы?

— Этим летом мы исходили из того, что нужно максимально сохранить тот состав, который был, потому что он был успешен в прошлом сезоне, и сделать несколько точечных приобретений для усиления. Главная цель, конечно, — это сохранение Алексея Шведа. Нам удалось переподписать Девина Букера — он наш основной центровой. Плюс мы хотели, чтобы наша основа и ветераны остались ещё на один сезон — это Егор Вяльцев и Сергей Моня. Ну, и дальше мы начали делать точечную селекцию: пригласили Евгения Воронова из «Зенита», Джордана Мики подписали, ещё есть несколько игроков на примете.

«Швед сам говорил, что у нас ему комфортно»

— Что ж, необходимо обсудить каждую вашу покупку. Главной новостью как для болельщиков подмосковного клуба, так и для хейтеров стало подписание нового контракта с Алексеем Шведом. Слухов ходило много: и «Милан», и «Барселона», и клубы из Китая хотели заполучить баскетболиста. За счёт чего удалось убедить лидера остаться?

— Алексей сам говорил, что у нас очень комфортно. Он проводит пятый сезон, настоящий лидер, все его любят и принимают. Он знает свои задачи на площадке и за её пределами. Тут как говорится: «От добра добра не ищут». У него действительно были другие предложения. Конечно, он анализировал все варианты и принял то решение, которому мы все рады: и клуб, и все, кто поддерживает «Химки». Вместе с Алексеем движемся к самым высоким результатам.

— Как долго проходили переговоры?

— Приблизительно около месяца.

— Опять же, многие СМИ писали, что теперь его условия улучшились. Действительно?

— Я могу сказать только одно: он полностью заслуживает тот контракт, который у него есть.

«Мозгов примет решение: либо выходить на паркет в составе "Химок", либо заканчивать с баскетболом»

— Была информация, что Тимофей Мозгов уже готов был выйти на паркет, но, к сожалению...

— Действительно, он перед приостановкой чемпионатов неделю тренировался в полную силу с командой. Если бы не остановили турниры, мы бы его увидели, выступающим за «Химки». К сожалению, этому не суждено было случиться.

— Насколько высок шанс, что мы снова всё-таки увидим Мозгова на паркете в майке «Химок»?

— Произошла следующая ситуация: после того, как стало ясно, что все соревнования завершены, Тимофей решил поехать к доктору продиагностировать своё больное колено. После диагностики и консультации врача было принято решение сделать чистку колена. В любом случае — это операция, пусть и не очень серьёзная, но после неё процесс восстановления занимает три-четыре месяца. Сейчас он восстанавливается, затем начнёт постепенно с «Химками» тренироваться, и только после этого, через какое-то время, будет понятно не только нам, но и ему самому. Он примет самостоятельное решение — выходить в составе клуба на паркет или заканчивать профессионально с баскетболом.

vk.com/mozgov25

«Букер ждал решения Шведа»

— В целом, как вы отметили, состав «Химок» практически не изменился. Переподписание центрового Девина Букера, Сергей Моня и Егор Вяльцев остались на год. Расскажите немного про каждого.

— Если говорить про ветеранов, то с ними всё произошло достаточно быстро. Мы хотели их сохранить, после завершения чемпионатов у нас состоялась встреча, мы проговорили условия контрактов и прописали. С Девином было немного дольше, потому что он ждал решения Алексея Шведа. По моему мнению, он провёл один из лучших своих сезонов в завершившемся чемпионате во многом благодаря Алексею. Но не будем забывать нашего тренера Римаса Куртинайтиса, который создавал атмосферу. Девину комфортно в нашей команде, и когда мы продлили контракт со Шведом, тут же в течение недели мы продлили и Девина Букера.

— То есть Швед настолько влияет на американца?

— Не могу сказать, сильно или нет, но каждому игроку в коллективе и на площадке комфортно, когда есть партнёры, которые его понимают и в нужный момент оказывают помощь, которые друг друга страхуют. Важно, когда есть химия. В этом смысле Девину у нас очень комфортно. Я знаю, что у него тоже были другие предложения, но в итоге остался в «Химках».

«Позиция Воронцевича в "Химках" закрыта»

— К вам также присоединился защитник «Зенита» Евгений Воронов. Долго с ним общались? И почему вообще выбор пал на 34-летнего россиянина?

— В профессиональном спорте, конечно, часто смотрят на паспорт, но зачастую это не является определяющим. Мы все видели, как в прошлом сезоне Евгений выступал за петербургский клуб, он был не просто капитаном, а лидером команды как минимум из-за бойцовских качеств, он всегда всех ведёт вперёд за собой. В общем-то после анализа мы с Римасом приняли решение пригласить его, потому что таких бойцов, как он, единицы. Он зрелый, опытный человек. Мы уверены, что он принесёт только пользу нашей команде.

— Андрей Воронцевич, вон, свободный агент сейчас. Не задумываетесь над его приобретением?

— Если на позицию Евгения Воронова нужен был универсал, который может держать соперников, то на позиции Андрея Воронцевича у нас есть и Сергей Моня, и Йонас Жеребко, и Янис Тимма может там играть. Так что эта позиция полностью закрыта.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Был удивлён, что "Реал" отпускает Микки»

— Возвращаясь к нашумевшим трансферам. Пожалуй, вчера «Химки» взорвали весь Интернет. Почём решили вернуть Джордана Микки?

— Мы и не хотели его отпускать, если честно. Все очень расстроились, когда он принял решение перейти в мадридский клуб, потому что мы предлагали условия в финансовом плане не хуже. Но мы уважаем мнение и желание игрока, к тому же предложение из «Реала» может поступить раз в жизни. Но получилось так, что при достаточно серьёзной конкуренции на его позиции, с моей точки зрения он её ничуть не проиграл по итогам прошедшего сезона, мы продолжали за ним наблюдать в течение всего сезона, более того, у него ещё был контракт на следующий сезон с испанцами. И когда появилась информация, что он может по обоюдному согласию выйти из контракта, мы взяли эту историю на карандаш. В итоге получилось так, что Джордан вернулся к нам, чему мы очень рады. Теперь он один из самых молодых у нас в команде. Ему только прогрессировать и прогрессировать. А учитывая, что он уже играл под руководством Римаса Куртинайтиса, выступал с Алексеем Шведом, знает многих партнёров, я уверен, он сможет помочь нам в предстоящем сезоне и сумеет раскрыться ещё больше как игрок на площадке.

— То есть именно вы выступили инициатором его возвращения?

— Мы вместе с тренерским штабом, менеджером. Когда появилась информация, что он может вернуться, то вопросов не было, мы этого очень хотели.

— А быстро договорились обо всех условиях?

— Пару недель длились переговоры. Это же не только от нашего желания зависело. Мы дождались, пока все нюансы были решены.

— В целом как оцените его выступление?

— Мы всегда наблюдаем за бывшими игроками. Я считаю, что он хорошо выступал за «Реал», не проигрывал конкуренцию партнёрам за место на площадке. Честно, был удивлён, что испанцы его отпускают. Видимо, были личные причины, по которым он вышел из контракта. Но мы этому только рады.

«Мы полностью доверяем Римасу»

— Плюс клуб продлил контракт с тренером по физической подготовке и реабилитации после травм Юре Дракслар. Всегда довольно мало внимания уделяется тренерскому и медицинскому штабам. Как оцените их работу в этом сезоне?

— Тренерский штаб у нас, разумеется, подбирает главный тренер, он самостоятельно решает, кого продлевать, кого нет. Юре — профессионал высочайшего уровня, персонально работает с Лукой Дончичем. Мы всегда обращаем внимание в его работе на подрастающую молодёжь, потому что молодым тоже очень важно правильно двигаться, питаться, проходить верную реабилитацию.

— А если отдельно рассматривать работу Римаса Куртинайтиса. Что скажете?

— Работа тренера измеряется результатами. До завершения в российском чемпионате мы лидировали, плюс отличные показатели в Евролиге. Мы его поддерживаем и полностью доверяем.

«До Нового года у нас не всё будет получаться»

— Когда команда соберется в полном составе на тренировки?

— Мы ориентируемся на рекомендации Евролиги, она приняла решение, согласно которому, в соответствии с договорённостью профсоюза игроков, команда должна собраться не ранее, чем за восемь недель до начала чемпионата Евролиги для совместных тренировок. У нас первая игра в Евролиге в начале октября, соответственно, ребята приедут в середине августа. Конечно, вся ситуация с коронавирусом накладывает свои отпечатки, непонятно ещё, в каком формате будут тренировочные сборы, потому что обычно они проходят в нескольких странах с разными турнирами. Мы рассматриваем несколько вариантов, соберёмся и в течение шести-восьми недель будем готовиться к старту чемпионата. Место сбора ещё точно не определено, смогут ли игроки из других стран к нам прилететь, или мы полетим куда-то, пока это прорабатывается.

— Вообще, казалось, будто «Химкам» не потребовалось много времени на своего рода притирку. Но тогда и не было такого длительного перерыва. Как считаете, сколько времени понадобится ребятам, чтобы сыграться?

— В прошлом сезоне нам потребовалось время, чтобы выйти на те запланированные мощности. Это произошло как раз к февралю. У нас был период, когда были не очень хорошие результаты в Евролиге. В ВТБ мы держались, как планировали, но тем не менее всё равно нам потребовалось порядка трёх месяцев, чтобы дойти до взаимопонимания и двигаться вверх. Сейчас, после такого большого перерыва, не думаю, что должны возникнуть проблемы с выстраиванием игровой концепции и философии, потому что большинство игроков команды сохранилось в составе. А пришедшим не понадобится много времени, чтобы влиться в коллектив. Конечно, большой фактор сыграет перерыв как в физическом, так и эмоциональном планах. Понятно, что все игроки соскучились по баскетболу, но длительная пауза не сможет не сказаться. Думаю, до Нового года мы увидим много непредсказуемых результатов, не всё будет получаться, но после, ближе к весне и серии плей-офф, все команды вернуться на привычный уровень и мы увидим зрелищный и высококлассный баскетбол. В этом смысле серия плей-офф будет очень интересной.

— А нет опасений, что ситуация с коронавирусом повторится?

— Опасения всегда есть. Мы же не знаем, будет вторая волна или нет, но очень надеемся, что ничего подобного не произойдёт. В любом случае, если это случится, мы будем полностью готовы к происходящему.