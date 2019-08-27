Капитан сборной России по регби Василий Артемьев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка ко второму в истории сборной России Кубку мира и поделился ожиданиями от предстоящего турнира, который стартует 20 сентября в столице Японии Токио.

— Это второй Кубок мира для сборной России. Как проходит подготовка? Чувствуете ли какую-то особенную ответственность перед турниром?

— Подготовка проходит по плану. Мне кажется, после того как заступил новый тренерский штаб на свою должность, многое изменилось. На подготовку к турниру у нас был год, это, конечно, не оптимально, потому что, большинство сборных готовятся на протяжении трёх лет, но в этой подготовке нам пришлось сконцентрироваться на конкретных целях и задачах, так как абсолютно всё за короткий промежуток времени, по регбийным меркам, сделать невозможно. Приходится акцентировать внимание на отдельных вещах. У тренерского штаба достаточно опыта, а игроки с большим энтузиазмом отнеслись к работе. Поэтому, остались лучшие впечатления за последние 10-11 месяцев.

Сейчас практически финишный этап подготовки — тест-матчи. Главная задача команд-участниц Кубка мира работать над выносливостью, потому что тренироваться можно сколько угодно, но игровая практика необходима. И чем больше, тем лучше. У нас перед кубком — три матча против сильных соперников — это, наверное, оптимальное сочетание баланса между количеством игр и качеством подготовки, нивелированием и минимизацией получения травм. Все хотят сыграть, никто не желает на последнем этапе травмироваться и остаться без турнира. Я в целом доволен тем, как спланирована подготовка.

Василий Артемьев Shinji Akagi/AFLO/Global Look Press

— Перед началом Кубка, как вы уже сказали, запланировано несколько товарищеских встреч. Одна уже прошла, против Италии (15:85). Как пал выбор на соперника?

— Международный совет регби предложил нам эту встречу. Мы, конечно, хотели бы сыграть ближе к Кубку мира (матч с итальянцами прошёл в июле — News.ru), предварительно проведя несколько матчей с командами слабее, но нам выбирать не приходится, если дают возможность, то надо играть.

— Проиграть с такой разницей — это большой удар. Как это сказалось в целом на команде?

— Болезненно проигрывать с таким счётом, играя за сборную своей страны. Но это всё из-за недостатка игровой практики и перерывов между матчами. Хотим поскорее оставить в прошлом этот результат. Мы извлекли урок.

— И какой он?

— Каждый раз, выступая за сборную, надо выкладываться с первой и до последней минуты и делать это абсолютно всей командой. Тем более, когда играешь против одного из сильнейшего коллектива в мире.

— Есть ли травмированные перед началом Кубка или все в боевой готовности?

— Есть игроки, которые долечивают микротравмы, есть те, кто уже выздоровел, а есть ребята, которые находятся в процессе восстановления, потому что регби достаточно травмоопасный и контактный вид спорта. Надеюсь, что следующие товарищеские встречи мы пройдём без потерь, чтобы в оптимальном составе выступить на Кубке мира.

— Первый соперник на Кубке мира для России — Япония. Уже изучали противника? В чём их опасность?

— Японцы опасны для всех команд. На сегодняшний день они совершили огромный прогресс за последние несколько лет. Совершили одну из самых больших сенсаций в мире регби на прошлом Кубке мира (2015 год — New.ru), обыграв на групповом этапе Южную Африку, одного из лидеров в мире регби. Причем обыграли заслуженно. Последние четыре года сборная Японии двигалась только вперёд и улучшала свою игру. Но, знаете, не существует абсолютно идеальной команды. Против любой можно найти свою игру и попытаться огорчить.

А что касается игровых качеств японской сборной, то они очень сильны в организации, скорости, технической готовности. Будем стараться преподнести им небольшие сюрпризы и сохранить, если получится, игровую тактику на эту встречу. Опять же, у них было больше времени на подготовку к Кубку (8 лет — News.ru).

Василий Артемьев Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Психологически давит на команду тот факт, что первая встреча пройдёт с командой, которую считают фаворитом?

— Япония, наверное, всё-таки не фаворит Кубка мира, потому что в группе с нами играют также сборные Шотландии и Ирландии. Они фавориты, так называемые. Но тем не менее, японцы — это сборная, которая играет в Токио дома перед своими болельщиками и будет максимально настроена.

— А кто самый опасный и непредсказуемый соперник для России?

— Самоа, Тонга, Фиджи — они славятся открытой игрой и риском, на который легко идут. Если можно предсказать, как играют команды Шотландии, Ирландии и даже Японии, то с Самоа более непредсказуемая команда.

— Какие в целом ожидания от Кубка?

— Ожидаем незабываемого турнира в целом и хотим быть тяжёлым соперником для каждой команды. На прошлом Кубке мы хотели одержать одну победу. Сейчас мы не дебютанты, но ни разу не побеждали на турнире, хоть и были восемь лет назад близки к этому. Основная цель — одержать одну победу.