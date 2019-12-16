Баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашней арене обыграл казахстанскую «Астану». Тяжёлый форвард Семён Антонов, который набрал 16 очков и стал одним из лучших игроков, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о неспортивном поведении, личной результативности и решении Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Как вам игра?

— В целом, я думаю, для зрителей получилась очень интересная игра, потому что обе команды набрали много очков, было достаточно красивых моментов. Самое главное — мы победили, задали правильный тон в матче, начиная со второй четверти, когда сделали хороший запас в размере 10-12 очков, и контролировали игру до самого конца, несмотря на то, что в третьей четверти «Астана» вернулась за счёт индивидуального мастерства баскетболистов, которые попадали трёхочковые, за счёт наших потерь и нереализованных моментов. Но всё равно мы справились, всё получилось отлично. Всех хочется поздравить с победой в уходящем году в рамках заключительного матча чемпионата Лиги ВТБ на домашней арене. Думаю, мы всех порадовали.

— У соперника всего три победы в Единой лиге. Как-то расслабило команду перед матчем?

— Мы приехали после поражения от «Маккаби» (80:90). А каждый провал всегда закаляет, мы хотели выйти на правильный путь через верную игру и отношение к делу. Не так важно, что у «Астаны» всего три победы. Команда очень опасна, особенно у себя на паркете: они обыграли и «Локомотив» (90:88), и «Зенит» (109:108). Может быть, сейчас у них идёт какой-то спад, перестроение, они подписали ещё одного игрока, другого убрали (защитника Айзея Уайтхеда). Они находятся в поисках своей игры, но, как мы помним, в прошлом сезоне коллектив был в плей-офф и заслуживает уважения. Мы относились к ним максимально серьёзно.

— Интересный факт: ЦСКА сыграл с «Астаной» 19 матчей, и во всех встречах побеждал.

— Я думаю, никто из игроков не знал об этом. Несмотря на то, что разница в статистике такая, это не отображает реальную силу «Астаны». Они отлично играют, особенно с новым тренером Эмилем Райковичем. Недаром в этом сезоне ребята обыграли достаточно крупных грандов. У них игроки очень высокого класса.

Семён Антонов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Щербак, Кларк и Ристич своими бросками заставили Итудиса пару раз кричать команде, показалось, не лучшие высказывания. Или так только показалось?

— Нет, это часть игры. У нас достаточно эмоциональный тренер, и, понятно, когда нам забивают с тех моментов, которые мы прорабатываем на тренировках, когда мы обговаривали, как поступать в определённых ситуациях, и когда в итоге нам реализовывают из этих ситуаций, то, конечно, тренер ещё больше раздражается. Он у нас достаточно требовательный, за счёт чего ЦСКА играет хорошо и показывает такой результат.

— Болельщики в перерыве вспоминали игру в Израиле и утверждали, что в последнее время команде не хватает мотивации.

— Я не согласен. С мотивацией точно ни у кого нет проблем. Мы действующие чемпионы Евролиги и Единой лиги ВТБ, но из того состава ушло пять человек, плюс травмирован Уилл Клайберн — то есть в сумме шесть человек. Я не могу сказать, что ребята, которые пришли: Майк Джеймс, Дарран Хиллиард или Йоханнес Фогтманн, не мотивированы и не хотят помочь ЦСКА защитить титул. Мы все работаем достаточно серьёзно, просто находимся в поисках своей игры. Нам предстоит ещё много работы. Думаю, что в феврале или марте можно будет судить о нашей команде в целом, потому что время притирки увеличилось за счёт того, что была достаточно скомканная предсезонка: мы были в национальной сборной, как и Дэниэл Хэкетт, Йоханнес. А это очень важный момент, потому что тренер не может проявить свою философию, особенно когда команда строится заново. Не надо забывать, когда мы выиграли в прошлом сезоне, коллектив строился пять лет, и все ребята знали философию и свою роль.

— В третьей четверти, как вы уже заметили, гости предприняли попытку возродить интригу и сократили отставание до четырёх очков (68:64). Как так получилось?

— Мне кажется, каких-то критических ошибок не было. Нереализованные моменты — мы недостаточно хорошо выводили, где-то промазывали трёхочковые, где-то получали неспортивные фолы от большого желания очень агрессивно сыграть в защите. «Астана», наоборот, попала свои открытые броски, Малколм Хилл поймал кураж, но мы вернулись, и всё контролировали до конца.

— Кстати, о неспортивных фолах. Это было особенно заметно в четвёртой четверти. Настолько прикипело?

— Это же игра. Тебе кажется, что ты сыграл чисто, а когда ты или судьи смотрят повтор, что происходит не сразу, они убедились в неспортивном поведении. Нам, игрокам, во время матча сложно это принять, потому что на эмоциях тебе кажется, что ты точно играл в мяч, но это часть баскетбола. Жизнь продолжается.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы стали одним из результативных игроков, набрав 16 очков. Дополнительно как-то мотивирует? Придаёт сил?

— На меня это никак не влияет, так как в ЦСКА, в принципе, никто не смотрит на очки, потому что есть много незаметных вещей, которых нет в статистике и которые не замечают обычные болельщики. Приятно, когда ты забиваешь, но есть мелкие моменты, которые ты делаешь для команды и победы. Когда в конце года ты поднимаешь трофей над головой, никто не вспомнит, сколько ты забил в этой или той игре, но каждый из нас привносит частичку себя, своей работы и сердца в коллектив. Никто не гонится за очками. В этот раз я забил, в следующий — Андрей Лопатин или кто-то ещё. Самое главное, что мы правильно отреагировали после нашего поражения от «Маккаби».

— Раз уж затронули тему сборной. Всю неделю обсуждалась тема решения Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет и лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Как вы к этому отнеслись? И обсуждаете ли вы это в команде?

— Честно, я не обсуждаю. Ещё есть время, пускай они сами всё решают. Мы, спортсмены, ни на что не можем повлиять. Мы ждём решения. У РУСАДА есть время на апелляцию, мы ждём, что будет дальше, особенно с баскетболом, который никогда не был замечен в употреблении допинга и различных скандалах.

— Впереди Калининград. Ждёте ли предстоящие игры?

— Будет очень интересно, потому что ни разу не был в Калининграде. У меня там живут друзья, придут на игру. Жду. Говорят, будет ажиотаж. Не знаю, правда, сколько человек вмещает зал, но опыт будет интересный, потому что весь паркет будет забит. А всё, что есть на домашней арене: паркет, кольца — переедет туда. Будет проделана большая работа ребятами, которых не видно, но которые очень важны.