Аделина Сотникова поздравила саму себя с днём рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с подписчиками в Instagram детской фотографией в своё день рождения.
Пусть все мои желания сбудутся, — подписала спортсменка публикацию в день своего 24-летия.
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Сотникова взяла золото Олимпиады в 2014 году в Сочи. Не выходила на лёд с 2015 года, а в марте 2020 года официально завершила карьеру.
В феврале 2020 года Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писал NEWS.ru.
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