Аделина Сотникова поздравила саму себя с днём рождения

https://static.news.ru/photo/84990918-bb8c-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась с подписчиками в Instagram детской фотографией в своё день рождения.

Пусть все мои желания сбудутся, — подписала спортсменка публикацию в день своего 24-летия.

Сотникова взяла золото Олимпиады в 2014 году в Сочи. Не выходила на лёд с 2015 года, а в марте 2020 года официально завершила карьеру.

В феврале 2020 года Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ей провели операцию, писал NEWS.ru.