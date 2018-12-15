США призывают РФ признать нарушения ДРСМД

https://news.ru/storage/news/0a07b5d2471daefb953c6b8720ec1d87/20e3f082-fcd6-40bd-a53e-7fa85d2d4dc1_850.jpg Russian Defence Ministry/Global Look Press

В США назвали несерьёзным отношение РФ к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва должна признать нарушения договора со своей стороны, если хочет его сохранить, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

«Если бы Россия была заинтересована в том, чтобы спасти договор РСМД, она бы немедленно предприняла шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования, которые нарушают договор», — сказал Маркис.

По словам Маркиса, Вашингтон пять лет ведёт переговоры Россией «в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения».

США в поисках выхода из ДРСМД обвиняют РФ в нарушении договора без предъявления доказательств. У Москвы встречные претензии.

14 декабря Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции с призывом сохранить Договор РСДМ, писал News.ru. В резолюции, которую предлагается принять, говорится о необходимости диалога между двумя странами на основе открытости и взаимного доверия, что будет способствовать прогрессу в сокращении ядерных вооружений и укреплению безопасности в мире.