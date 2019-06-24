https://static.news.ru/photo/58ce5a9e-96bd-11e9-90d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kalashnikov Media/via Global Look Press

Входящая в госкорпорацию «Ростех» группа компаний «Калашников» разработала самое компактное в мире ружьё для борьбы с беспилотниками.

Как уточняет ТАСС , REX 2 размещается на пистолетной рамке и представляет собой уменьшенный вариант ружья REX 1, которое уже используется государственными структурами.

По словам представителя компании Zala Aero (входит в «Калашников»), новое оружие сохранило все характеристики базового образца. Изменился только форм-фактор.

Ружьё REX 2 оснащено сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления дронами.

Ранее News.ru писал о том, что концерн «Калашников» создаст для Министерства обороны России линейку боевых робототехнических комплексов.