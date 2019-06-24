Входящая в госкорпорацию «Ростех» группа компаний «Калашников» разработала самое компактное в мире ружьё для борьбы с беспилотниками.
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По словам представителя компании Zala Aero (входит в «Калашников»), новое оружие сохранило все характеристики базового образца. Изменился только форм-фактор.
Ружьё REX 2 оснащено сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления дронами.
Ранее News.ru писал о том, что концерн «Калашников» создаст для Министерства обороны России линейку боевых робототехнических комплексов.