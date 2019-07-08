https://static.news.ru/photo/d9a7ba34-a19e-11e9-b757-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Для семилетней Аишы Ажиговой, жестоко избитой родной тётей, найдут в Ингушетии благополучную приёмную семью, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребёнка Зарема Чахкиева.

По мнению детского омбудсмена, атмосферу в новой семье девочки смогут контролировать компетентные органы. В приёмную семью ребёнка отдадут после полноценного лечения, сказала Чахкиева на встрече с врио главы региона Махмудом-Али Калиматовым.

Омбудсмен подчеркнула, что взять в свою семью Аишу пожелали семьи из разных уголков планеты — это Якутия, Уругвай, Австрия, Германия, Норвегия. Кроме того, писали матери погибших детей в Беслане. Местная жительница, которая потеряла своего семилетнего ребёнка во время теракта, просит отдать девочку ей, передаёт « Интерфакс ».

Аиша Ажигова на данный момент находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи пытаются спасти её правую руку. Девочку доставили в НИИ с множественными ушибами и травмами, у неё был выраженный сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, писал News.ru.