https://static.news.ru/photo/a3fad7c0-b61d-11e9-9400-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs_26

Власти Волгоградской области взяли на социальный патронаж семьи пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Об этом заявил замглавы регионального комитета социальной защиты населения Алексей Завражин.

Пообщались с пострадавшими, родственниками, рассказали, какими мерами [поддержки] возможно воспользоваться — это и социальное обслуживание, и психологов дальнейшее сопровождение, — цитирует Завражина ТАСС .

Собеседник агентства обещал при необходимости помочь с доставкой попавших в ДТП из Ставрополя домой.

Каждую семью взяли на социальный патронаж, — пояснил Завражин.

Также он сообщил, что 4 августа планируется доставить в Волгоград из Ставрополя одну из пострадавших с ожогом роговицы.

Как писал News.ru, ранее число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек, большинство из которых — жители Волгоградской области. Состояние пяти человек врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Авария произошла 2 августа на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли пять человек. В ГИБДД считают, что причиной трагедии стали усталость и проблемы со здоровьем у водителя автобуса.