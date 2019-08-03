Власти Волгоградской области взяли на социальный патронаж семьи пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Об этом заявил замглавы регионального комитета социальной защиты населения Алексей Завражин.
Пообщались с пострадавшими, родственниками, рассказали, какими мерами [поддержки] возможно воспользоваться — это и социальное обслуживание, и психологов дальнейшее сопровождение, — цитирует Завражина ТАСС.
Собеседник агентства обещал при необходимости помочь с доставкой попавших в ДТП из Ставрополя домой.
Каждую семью взяли на социальный патронаж, — пояснил Завражин.
Также он сообщил, что 4 августа планируется доставить в Волгоград из Ставрополя одну из пострадавших с ожогом роговицы.
Как писал News.ru, ранее число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек, большинство из которых — жители Волгоградской области. Состояние пяти человек врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Авария произошла 2 августа на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли пять человек. В ГИБДД считают, что причиной трагедии стали усталость и проблемы со здоровьем у водителя автобуса.