Военные патрулируют городки и гарнизоны в Новый год

Военные в течение новогодних праздников будут патрулировать городки, гарнизоны и другие объекты Минобороны. Патрули назначены в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях.
Всего на работу выйдут свыше 230 патрулей военной полиции общевойсковой армии ЗВО. Их главная задача — обеспечить правопорядок и воинскую дисциплину в городках, а также на прилегающих к ним территориях. На дорогах работают военные автоинспекторы, они контролируют движение военных машин, сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал исполнения самых заветных желаний.
Премьер в своём видеообращении, опубликованном в Twitter правительства, назвал этот праздник особенным.