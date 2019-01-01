Военные патрулируют городки и гарнизоны в Новый год

https://news.ru/storage/news/821af05fd90d48c59ff1db524790324b/84c7fa32-13b7-484a-8548-ba804d879fc8_850.jpg MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Военные в течение новогодних праздников будут патрулировать городки, гарнизоны и другие объекты Минобороны. Патрули назначены в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях.

Всего на работу выйдут свыше 230 патрулей военной полиции общевойсковой армии ЗВО. Их главная задача — обеспечить правопорядок и воинскую дисциплину в городках, а также на прилегающих к ним территориях. На дорогах работают военные автоинспекторы, они контролируют движение военных машин, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал исполнения самых заветных желаний.

Премьер в своём видеообращении, опубликованном в Twitter правительства, назвал этот праздник особенным.