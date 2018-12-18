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Валдайское озеро покрылось кристаллическими «цветами»

Pavlikhin/CC 4.0/wikimedia.org

общество [ версия для печати ]

Миллионы кристаллов, похожих на цветы, покрыли Валдайское озеро в национальном парке Новгородской области. Причиной природного явления, по словам директора парка Николая Соколова, мог стать перепад температур.

Дело в том, что воздух всего за сутки охладился почти на 20 градусов. Накануне озеро активно «парило», а в безветренную и холодную погоду стало покрываться тонким льдом, образующим кристаллы.

Подобное «цветение» на водоёмах — явление недолговечное. Кристаллы исчезают при усилении ветра, потеплении или снегопаде, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что американские учёные проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) планируют изучить подлёдное озеро Мерсер в Антарктиде с помощью подводного беспилотника. Участники экспедиции к озеру, стартовавшей 10 декабря, считают, что в водах этого объекта может оказаться жизнь, развивавшаяся в изоляции в течение нескольких тысячелетий.


#Кристалл #Валдайскоеозеро
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