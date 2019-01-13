В Норильске из-за снегопада закрыли аэропорт

Из-за снегопада в Норильске закрыли аэропорт и дорогу к нему. Наряд ДПС дежурит на выезде из города, несколько бригад коммунальных служб расчищают дороги от снега.
«С 08:15 (04:15 мск. — Прим.) на автодороге краевого значения Норильск — Кайеркан — Алыкель в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для транспорта категории „В“», — сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Как ранее писал News.ru, непогода в очередной раз внесла коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.