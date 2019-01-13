В Норильске из-за снегопада закрыли аэропорт

https://news.ru/storage/news/2fd12f42cf7247c192a5c5c0969aa684/1fefab55-55d0-42d9-9345-69613352a5f3_850.jpg Сан Саныч/CC BY-NC 2.0/flickr.com

Из-за снегопада в Норильске закрыли аэропорт и дорогу к нему. Наряд ДПС дежурит на выезде из города, несколько бригад коммунальных служб расчищают дороги от снега.

«С 08:15 (04:15 мск. — Прим.) на автодороге краевого значения Норильск — Кайеркан — Алыкель в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для транспорта категории „В“», — сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Как ранее писал News.ru, непогода в очередной раз внесла коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.