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В Норильске из-за снегопада закрыли аэропорт

Сан Саныч/CC BY-NC 2.0/flickr.com

общество [ версия для печати ]

Из-за снегопада в Норильске закрыли аэропорт и дорогу к нему. Наряд ДПС дежурит на выезде из города, несколько бригад коммунальных служб расчищают дороги от снега.

«С 08:15 (04:15 мск. — Прим.) на автодороге краевого значения Норильск — Кайеркан — Алыкель в связи с ухудшением видимости введено ограничение движения для транспорта категории „В“», — сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Как ранее писал News.ru, непогода в очередной раз внесла коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.


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