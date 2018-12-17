Украинские националисты угрожают безопасности Крыма

https://news.ru/storage/news/918b20a2ae5a435afcf938f1b357d8fa/df23ccd3-a3f6-4e95-8e4e-2278760d132a_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Угроза со стороны украинских националистов, которые живут на полуострове, сохраняется, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Данную информацию он сообщил во время видео-конференц-связи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО в Ростове-на-Дону, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае РФ даст незамедлительный ответ.