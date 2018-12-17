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Украинские националисты угрожают безопасности Крыма

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Угроза со стороны украинских националистов, которые живут на полуострове, сохраняется, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Данную информацию он сообщил во время видео-конференц-связи на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО в Ростове-на-Дону, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае РФ даст незамедлительный ответ.


#украина #безопасность #крым #националисты
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