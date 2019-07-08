https://static.news.ru/photo/410ad6f4-a1a2-11e9-a4df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учитель физкультуры едва не оторвал ухо школьнику во время воспитательной беседы. Инцидент произошёл на школьной площадке в селе Чёрный Мыс Убинского района, которое расположено в 10 км от Новосибирска.

Ребёнок не хотел слушать преподавателя и выполнять задания, тогда учитель по физической культуре решил провести профилактический разговор в воспитательных целях, потянул мальчика за ухо и надорвал ему мочку, рассказала мать пострадавшего школьника, сообщает информационный портал «Новосибирск онлайн».

Информацию журналистам подтвердили в администрации школы, а также в местном сельсовете. Местные жители утверждают, что ребёнок находится на особом счету у педагогов, так как он из неблагополучной семьи. Мать отдала ребёнка на воспитание бабушке, а сама своими детьми не занимается, потому что переехала жить в Новосибирск.

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку.

Ранее омской учительнице сделали выговор за показ детям фильма ужасов «Кукла». Педагог посчитала, что это детское кино, писал News.ru.