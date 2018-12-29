Участок трассы «Таврида» открыли в Крыму

https://news.ru/storage/news/8b1fcdcc7a4bdb7b78bfc1992cb20d12/26796ffd-656e-4002-9c0f-367ba7163bdc_850.jpg Сергей Мальгавко/ТАСС

Две полосы трассы «Таврида» открыли для автомобильного движения в Крыму. Первым по участку проехал глава республики Сергей Аксёнов.

«Дорога построена по современным технологиям. Можно поставить стакан с водой на „торпеду“ в автомобиле и убедиться, что на дороге не качает», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что полностью первая очередь дороги Керчь — Симферополь откроется 31 декабря, пишет «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, трассу «Таврида» в Керченском районе частично открывают. Речь идет о двухполосном участке от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км.