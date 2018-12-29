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Участок трассы «Таврида» открыли в Крыму

Сергей Мальгавко/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Две полосы трассы «Таврида» открыли для автомобильного движения в Крыму. Первым по участку проехал глава республики Сергей Аксёнов.

«Дорога построена по современным технологиям. Можно поставить стакан с водой на „торпеду“ в автомобиле и убедиться, что на дороге не качает», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что полностью первая очередь дороги Керчь — Симферополь откроется 31 декабря, пишет «Парламентская газета».

Как ранее писал News.ru, трассу «Таврида» в Керченском районе частично открывают. Речь идет о двухполосном участке от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км.


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