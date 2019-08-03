Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три машины эвакуировали с Садового кольца в столице из-за попытки заблокировать проезжую часть.

По данным Московского паркинга, такое решение вынесли сотрудники полиции.

В настоящее время все автомобили находятся на спецстоянке.

Ранее News.ru писал, что около восьми утра в Москве на Волоколамском шоссе в сторону центра водитель такси попытался въехать на мост прямо с дороги. Судя по всему, таким образом таксист решил сократить свой путь.

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