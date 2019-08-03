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Михаил Щипанов
Три машины эвакуировали с Садового кольца в столице из-за попытки заблокировать проезжую часть.
По данным Московского паркинга, такое решение вынесли сотрудники полиции.
В настоящее время все автомобили находятся на спецстоянке.
С Садового кольца эвакуировали 3 автомобиля, среди них каршеринг - это решение полиции. Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (статья 20.2 КоАП РФ). Машины перемещены на спецстоянки #АМПП— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 3 августа 2019 г.
С Садового кольца эвакуировали 3 автомобиля, среди них каршеринг - это решение полиции. Их подозревают в попытке блокировки проезжей части (статья 20.2 КоАП РФ). Машины перемещены на спецстоянки #АМПП
Ранее News.ru писал, что около восьми утра в Москве на Волоколамском шоссе в сторону центра водитель такси попытался въехать на мост прямо с дороги. Судя по всему, таким образом таксист решил сократить свой путь.
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Три автомобиля эвакуировали за попытку блокировать проезжую часть в Москве