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Люберецкий городской суд Московской области обязал уже бывшего чиновника Минтранса выплатить штраф в два миллиона рублей за взятку в 100 тысяч рублей.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, весной 2016 года фигурант воспользовался своим служебным положением и не стал привлекать к административной ответственности юридическое лицо, за что получил деньги от представителя организации....