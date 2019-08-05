https://static.news.ru/photo/ea280134-b80f-11e9-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Косаток, которых вызволили из «китовой тюрьмы», выпустили в Охотское море на расстоянии 700 метров от берега.

Использование вольера учёные и тренеры в самый последний момент решили отменить, — передаёт слова секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова ТАСС.

Он сообщил, что на данный момент за передвижением животных следят учёные и эксперты, которые участвовали во всех этапах выпуска косаток.

Вторая группа косаток — две самки и один самец — из «китовой тюрьмы» была выпущена в Охотское море 16 июля. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.

Как ранее писал News.ru, вызволенные косатки были доставлены из бухты Средняя (Приморье) в Хабаровск 2 августа. Оттуда на судах по Амуру их перевезли до нынешнего места назначения.