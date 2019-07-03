https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Троицкий городской суд Челябинской области счёл законным увольнение педагога Николая Летина за то, что он процитировал своим ученикам отрывок из произведения американского писателя Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху».

Претензии к учителю возникли из-за того, что он выбрал для чтения отрывок с заклинанием, которое якобы служит для вызова тёмного божества. В Сети появилось соответствующее видео, которое послужило основанием для прокурорской проверки. По её итогам руководству школы было рекомендовано объявить Летину выговор, но администрация пошла дальше и отстранила его от занятий.

Летин в своё оправдание заявил, что чтением книги Лавкрафта пытался расширить кругозор учеников, заинтересовать предметом и тем самым лучше подготовить их к написанию сочинения на ЕГЭ. Он обратился в суд с требованием о восстановлении на работе и выплаты компенсации за моральный ущерб, но потерпел неудачу.

Усугубило положение учителя обнаружение на его странице фото непристойного содержания, а также комментариев, содержащих ненормативную лексику, что является нарушением закона об образовании, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что в Екатеринбурге учитель заставила первоклассников написать неприличное слово. Таким образом она хотела установить ученика, написавшего ругательство в чужой тетради.