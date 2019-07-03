Троицкий городской суд Челябинской области счёл законным увольнение педагога Николая Летина за то, что он процитировал своим ученикам отрывок из произведения американского писателя Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху».
Претензии к учителю возникли из-за того, что он выбрал для чтения отрывок с заклинанием, которое якобы служит для вызова тёмного божества. В Сети появилось соответствующее видео, которое послужило основанием для прокурорской проверки. По её итогам руководству школы было рекомендовано объявить Летину выговор, но администрация пошла дальше и отстранила его от занятий.
Летин в своё оправдание заявил, что чтением книги Лавкрафта пытался расширить кругозор учеников, заинтересовать предметом и тем самым лучше подготовить их к написанию сочинения на ЕГЭ. Он обратился в суд с требованием о восстановлении на работе и выплаты компенсации за моральный ущерб, но потерпел неудачу.
Усугубило положение учителя обнаружение на его странице фото непристойного содержания, а также комментариев, содержащих ненормативную лексику, что является нарушением закона об образовании, сообщает телеканал «
Ранее News.ru писал, что в Екатеринбурге учитель заставила первоклассников написать неприличное слово. Таким образом она хотела установить ученика, написавшего ругательство в чужой тетради.