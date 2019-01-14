Суд продлил домашний арест экс-бухгалтеру «Седьмой студии»

https://news.ru/storage/news/00f7b33e6d06b991f2437d417efe23af/643daae8-6c65-4a9b-9a66-16a7ef4f19a0_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Нина Масляева

Мосгорсуд продлил до 19 апреля домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил обвиняемой Масляевой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 апреля», — сказал сотрудник пресс-службы.

В мае 2017 года Масляева стала одной из первых, кого задержали в рамках дела «Седьмой студии». Дело экс-бухгалтера выделили в отдельное производство. Она признала вину и заключила досудебное соглашение. Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» в период с 2011 по 2014 год.