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Суд продлил домашний арест экс-бухгалтеру «Седьмой студии»

Нина Масляева Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Нина Масляева

общество [ версия для печати ]

Мосгорсуд продлил до 19 апреля домашний арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил обвиняемой Масляевой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 апреля», — сказал сотрудник пресс-службы.

В мае 2017 года Масляева стала одной из первых, кого задержали в рамках дела «Седьмой студии». Дело экс-бухгалтера выделили в отдельное производство. Она признала вину и заключила досудебное соглашение. Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» в период с 2011 по 2014 год.


#суд #домашнийарест #СЕДЬМАЯСТУДИЯ #продление
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