Столичный суд арестовал хакера

https://news.ru/storage/news/0fe938a155491fb1332a237b5c1b44dd/c102920c-ed48-4242-aff2-0c5df2e2cf61_850.jpg Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press эксклюзивы

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест Захара Богдана, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«В отношении Богдана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 января», — сказала она.

Мужчине инкриминируются две статьи — «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ) и «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (статья 272 УК РФ).

Как ранее сообщал News.ru, Лефортовский суд Москвы в конце октября заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова. Мужчина объявлен в международный розыск.