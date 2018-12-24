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Столичный суд арестовал хакера

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест Захара Богдана, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«В отношении Богдана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 января», — сказала она.

Мужчине инкриминируются две статьи — «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ) и «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (статья 272 УК РФ).

Как ранее сообщал News.ru, Лефортовский суд Москвы в конце октября заочно арестовал сооснователя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова. Мужчина объявлен в международный розыск.


#суд #АРЕСТ #хакер
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