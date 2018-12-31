Столичные чиновники получили ордена за организацию ЧМ

https://news.ru/storage/news/b65cbcba4416bc1c50f8a7ea0d2ea3b5/de53d4a4-17dc-4ff7-8124-58948f21a148_850.jpg Зыков Кирилл/ АГН"Москва"

Президент Владимир Путин наградил ряд столичных чиновников за «большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

В частности, глава городского департамента строительства Андрей Бочкарёв и его первый заместитель Рафик Загрутдинов получили звание «Заслуженный строитель РФ».

Орденом Александра Невского награждены первый замглавы столичного департамента строительства Пётр Аксенов, заммэра Пётр Бирюков и советник-наставник градоначальника Леонид Печатников. Ордена Дружбы удостоена заммэра Наталья Сергунина, следует из соответствующего указа.

Ранее News.ru писал, что 15 представителям СМИ присвоено звание «Заслуженный журналист РФ». Кроме того, лидер страны впервые присвоил семи гражданам звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».