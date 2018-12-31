Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»

https://news.ru/storage/news/3755a3c027fd61ae27aa508c5707f8b4/dbe2b19a-5afe-4121-a222-3b03bf2bb6a9_850.jpg kremlin.ru

15 представителям СМИ присвоено звание «Заслуженный журналист РФ». Кроме того, президент Владимир Путин присвоил семи гражданам звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».

В частности, заслуженными журналистами стали ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, главреды «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» Павел Гусев и Владимир Сунгоркин и первый замгендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман, следует из указа на официальном портале правовой информации. Также были отмечены шеф-фотограф московского бюро Associated Press Александр Земляниченко, гендир ОТР Анатолий Лысенко, политический обозреватель отдела международной информации «Российской газеты» Всеволод Овчинников, спецкор телеканала «Россия-24» Евгений Поддубный и другие.

Как писал News.ru, российский лидер подписал указ, которым утвердил создание почётных званий в июле 2018 года. Документ, в частности, предусматривает изменения в действующем законодательстве о госнаградах.