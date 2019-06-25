https://static.news.ru/photo/5c66e998-72df-11e9-9e38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики обещают жителям московского региона жаркий июль. В среднем, температура воздуха составит плюс 27–30 градусов. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 20 градусов тепла.

По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко, среднемесячная температура июля составит плюс 19 градусов. При этом в дневное время ожидается до плюс 24–26 градусов.

На большей части европейской территории погода в июле будет соответствовать климатической норме, а вот в Северо-Западном округе, на севере Приволжья и в Москве этот показатель будет чуть выше положенного.

Кроме того, синоптики прогнозируют жару в Якутии, Магаданской области и на Чукотке, пишет «Российская газета» .

Вместе с тем, жителям Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей следует приготовиться к отрицательным погодным аномалиям.

Ранее News.ru писал о том, что в ближайшие дни на Московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. По данным синоптиков, погода начнёт ухудшаться уже во вторник, 26 июня, в четверг пойдут дожди, а в выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.