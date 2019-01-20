Владимир Соловьёв: Захарова «припечатала» Чубайса

https://news.ru/storage/news/1820f16e674daf87ac073db7de0f2582/bcfd5df6-29db-4bdd-8bb0-03549a8138ce_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал пост официального представителя российского МИДа Марии Захаровой про высказывание председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Топ-менеджер назвал РФ и её жителей «бедными или очень бедными».

Журналист написал у себя в Twitter, что сотрудница ведомства «припечатала, так припечатала» известного политического деятеля. К лаконичному сообщению журналист добавил скриншот страницы дипломата на Facebook.

Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала. pic.twitter.com/pST4hxKg0c — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал о том, что интернет-сообщество поддержало Захарову в споре с Чубайсом о причинах «бедности» россиян. По мнению пользователей Сети, её оппонент далёк от простого народа, так как всю жизнь проработал на руководящих должностях.