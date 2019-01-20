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Владимир Соловьёв: Захарова «припечатала» Чубайса

Владимир Соловьёв Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Владимир Соловьёв

общество [ версия для печати ]

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал пост официального представителя российского МИДа Марии Захаровой про высказывание председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Топ-менеджер назвал РФ и её жителей «бедными или очень бедными».

Журналист написал у себя в Twitter, что сотрудница ведомства «припечатала, так припечатала» известного политического деятеля. К лаконичному сообщению журналист добавил скриншот страницы дипломата на Facebook.

Ранее News.ru сообщал о том, что интернет-сообщество поддержало Захарову в споре с Чубайсом о причинах «бедности» россиян. По мнению пользователей Сети, её оппонент далёк от простого народа, так как всю жизнь проработал на руководящих должностях.


#Захарова #Чубайс #ВладимирСоловьев
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