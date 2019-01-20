Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян

https://news.ru/storage/news/a403c07ca589dcda9d9bf34dd300c400/0df1f743-f973-4346-947b-e3e6c16c2294_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Интернет-пользователи поддержали позицию официального представителя МИД Марии Захаровой, которая поспорила с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом о бедности среди жителей РФ.

По мнению россиян, оппонент представителя министерства далёк от простого народа, так как всю жизнь проработал топ-менеджером главных направлений экономики и промышленности.

Юзеры также напомнили Чубайсу о последствиях его действий для страны в 1990-е годы.

«Помните, как 30 миллионов (россиян) ему в рынок не вписались, а потом уровень рождаемости через госпрограммы пришлось поднимать», — отметил mikolesnikov.

В свою очередь комментатор под ником mefFLwS2ZOFJYvL задался вопросом, почему глава «Роснано» занимается не своим делом — вместо развития компании «говорит глупости про энергетику».

«Чубайс, как громоотвод. Все на него ругаются, но ничего сделать не могут», — подытожил пользователь bbcik.

Ранее News.ru писал, что Мария Захарова возмутилась высказыванием Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве. Она отметила, что «ждёт ответа, как ваучер члена кабинета».