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Уголовное дело завели из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, из-за которых погибли 25 человек. По требованию главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.

Глава СК во время визита в Иркутскую область провёл оперативное совещание с сотрудниками регионального управления. Бастрыкину сообщили про «ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц при возникновении чрезвычайной ситуации в результате паводков на территории региона», говорится на сайте ведомства .

По итогам доклада глава ведомства передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела, связанных с паводками, в производство следователей центрального аппарата СК России, — отмечается в пресс-релизе.

Как писал News.ru, ранее президент России посетил Иркутскую область, пострадавшую от наводнения в конце июня. Он провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводка и осмотрел районы, которые были затоплены. Глава государства пообщался с жителями в пункте долговременного размещения пострадавших в Тулуне.

Глава государства остался недоволен темпами размещения пострадавших в результате паводка в пунктах временного размещения.