Силуанов возглавит комиссию по переписи населения

Глава Минфина Антон Силуанов назначен председателем Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», — говорится в тексте распоряжения, который опубликован на интернет-портале правовой информации.
Зампредседателя комиссии назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Ранее News.ru писал, что в течение октября в России проходила пробная перепись населения, охватившая более полумиллиона человек. Впервые она проводилась через Интернет, и лишь во втором её этапе в десяти пилотных регионах участвовали переписчики.