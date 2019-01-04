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Силуанов возглавит комиссию по переписи населения

Глава Минфина Антон Силуанов Булкин Сергей/News.ru

Глава Минфина Антон Силуанов

общество [ версия для печати ]

Глава Минфина Антон Силуанов назначен председателем Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», — говорится в тексте распоряжения, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Зампредседателя комиссии назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее News.ru писал, что в течение октября в России проходила пробная перепись населения, охватившая более полумиллиона человек. Впервые она проводилась через Интернет, и лишь во втором её этапе в десяти пилотных регионах участвовали переписчики.


#МИНФИН #силуанов
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