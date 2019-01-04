Силуанов возглавит комиссию по переписи населения

https://news.ru/storage/news/ff7fc077942924e0137a01f51b02d8fa/deecde6a-1aaa-488b-a08a-55fd25b7319e_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Глава Минфина Антон Силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов назначен председателем Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», — говорится в тексте распоряжения, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Зампредседателя комиссии назначен глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее News.ru писал, что в течение октября в России проходила пробная перепись населения, охватившая более полумиллиона человек. Впервые она проводилась через Интернет, и лишь во втором её этапе в десяти пилотных регионах участвовали переписчики.