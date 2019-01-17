Сенатор уточнил идею запрета на пользование соцсетями

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал инициативу о запрете военнослужащим, уволенным в запас, пользоваться социальными сетями. Он должен распространяться только на отдельную категорию военных.
«Я не думаю, что будет поголовный запрет на соцсети для уволенных в запас. Разговор идёт <…> о носителях секретной информации», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Под действие запрета попадут офицеры и военнослужащие по контракту, служившие на режимных объектах или имевшие различные формы допуска к сведениям, которые составляют гостайну.
По мнению сенатора, солдатам-срочникам, проходившим службу в качестве водителей или стрелков, можно по этому поводу не переживать, поскольку к секретным сведениям их не допускают.
Что касается самой идеи запрета, то, по словам Клинцевича, глубокое проникновение соцсетей в нашу жизнь требует дифференцированного подхода к защите гостайны.
Ранее стало известно, что Минобороны собирается запретить дембелям пользование соцсетями в течение пяти лет после увольнения в запас. Соответствующие положения ведомство намерено включить в поправки к законодательству о статусе военнослужащих.