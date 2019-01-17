Соцсети запретят для ушедших в запас военнослужащих

https://news.ru/storage/news/be0d4ce5b6a0392ac499a2738ad8fcab/286ad2e8-1320-4696-93ff-dbeedd4ceda1_850.jpg MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Минобороны собирается запретить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Под ограничения подпадут и солдаты, и офицеры.

Запрет будет действовать для некоторых категорий уволенных в запас военнослужащих. Он коснётся тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну, сообщают «Известия».

Срок действия запрета составит пять лет. Такие положения будут внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих», уже находящемуся в Госдуме.

В Минобороны считают, что изменения в законе помогут обеспечить режим секретности в современных условиях. При этом эксперты издания уверены, что контролировать запрет не будет возможности — создание анонимных или фейковых страниц практически не удаётся отследить, а зарубежные соцсети не делятся с российскими ведомствами данными пользователей.

Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие всех категорий с 2019 года начнут проходить обязательный курс, посвящённый защите государственной тайны. На специальных занятиях им будут рассказывать о том, какую информацию нельзя размещать в Интернете, о чём запрещено говорить с посторонними, как вести социальные сети.