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Экс-глава колонии в Сегеже попал за решётку

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общество [ версия для печати ]

Сегежский городской суд приговорил бывшего начальника карельской колонии ИК-7 Сергея Коссиева к реальному сроку лишения свободы после пыточного скандала. Согласно решению суда, мужчина будет лишён свободы на два года и шесть месяцев за злоупотребление полномочиями.

Реальное наказание по тому же уголовному делу получил и его заместитель Анатолий Луист, которого приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает издание «7х7».

По данным следствия, руководители колонии направляли «непослушных» заключённых на бесплатные тяжёлые работы, вымогали у осуждённых денежные средства. Как ранее писал News.ru, правозащитники писали о пытках в данном исправительном учреждении. В ноябре 2016 года колонию посетили члены правозащитного Совета при президенте России, которые сообщили об имеющихся в исправительном учреждении нарушениях.


#фсин #Карелия
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