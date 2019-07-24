https://static.news.ru/photo/1feb73e0-ae1b-11e9-a016-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошёл по всему миру.

Об этом сообщил сервис Downdetector , который занимается мониторингом работы интернет-ресурсов. Сообщения о сбое стали приходить после 15:00 (мск). Наибольшее количество жалоб зафиксировано в России, Украине, Польше и Литве. Кроме них, с проблемами столкнулись юзеры из Европы, США и Бразилии.

В Instagram 57% жалоб связано с загрузкой контента, 34% — со входом в приложение, ещё 7% — со входом на сайт. 87% пользователей Facebook столкнулись с проблемами в работе сайта, ещё 12% жалуются на сложности при входе на сайт, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных, говорится в заявлении ведомства.