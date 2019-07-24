https://static.news.ru/photo/25af4e80-ae18-11e9-908a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных, говорится в заявлении ведомства.

Facebook Inc заплатит рекордный штраф $5 млрд долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных её пользователей, — сказано в документе.

Кроме того, комиссия проверит, выполнила лит компания свои обещания в отношении защиты пользовательских данных., сообщает РИА Новости .

В апреле 2018 года Еврокомиссия получила от компании Facebook с подтверждение, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.

Позже газета The New York Times сообщила незаконном получении фирмой Cambridge Analytica данных 50 миллионов пользователей Facebook. При этом стало известно, что компания сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной компании.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Тогда генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Ранее News.ru писал, что Минюст США пытается вынудить Facebook изменить алгоритм шифрования приложения Messenger. Власти хотят получить доступ к голосовым сообщениям фигурантов уголовных дел.