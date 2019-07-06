Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пересматривать критерии бедности в России не имеет смысла, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион. Речь идёт о поиске «ленивых малоимущих», владеющих квартирами и земельными участками.

Иларион уверен, что общество не готово к этим нововведениям. Народ, по его словам, хочет, чтобы государство больше помогало малоимущим.

Если выявлена низкая доходность в той или иной семье, то это достаточный повод для того, чтобы оказывать этой семье помощь, — заявил священнослужитель.

Он отметил, что скорее всего, судить о лени будут чиновники, которые чаще всего руководствуются формальными признаками. Иларион подчеркнул, что инициатива не увеличит бюджет государства, но пагубно скажется на гражданах, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Детям подарят ранцы, наполненные всем необходимым для первых недель учёбы.

News.ru в соцсетях