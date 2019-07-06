https://static.news.ru/photo/d01fa470-9fed-11e9-afcb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пересматривать критерии бедности в России не имеет смысла, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион. Речь идёт о поиске «ленивых малоимущих», владеющих квартирами и земельными участками.

Иларион уверен, что общество не готово к этим нововведениям. Народ, по его словам, хочет, чтобы государство больше помогало малоимущим.

Если выявлена низкая доходность в той или иной семье, то это достаточный повод для того, чтобы оказывать этой семье помощь, — заявил священнослужитель.

Он отметил, что скорее всего, судить о лени будут чиновники, которые чаще всего руководствуются формальными признаками. Иларион подчеркнул, что инициатива не увеличит бюджет государства, но пагубно скажется на гражданах, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком подготовить первоклассников к школе. Детям подарят ранцы, наполненные всем необходимым для первых недель учёбы.