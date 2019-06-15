https://static.news.ru/photo/49fdbb4c-8f68-11e9-a4c9-fa163e074e61_1024.jpg Патриарх Кирилл Фото: News.ru

В Русской православной церкви считают необходимым активнее вести патриотическое воспитание в школах. Недостатки с такой работой в конечном итоге приводят к «утечке мозгов», уверены служители культа.

К сожалению, наша школа сейчас не в полной мере, на мой взгляд, выполняет эту задачу. Неслучайно мы то и дело слышим о тех молодых людях, школьниках, которые говорят, что их самое большое желание — уехать из России, — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «Россия 24».

Митрополит считает, что мысли об эмиграции возникают не на пустом месте, а «в той социокультурной среде, где патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания».

Ранее, как писал News.ru, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев призвал молодёжь учиться патриотизму у Северной Кореи. Он выразил сожаление тем, что многие подростки не могут сказать, сколько человек повторило подвиг Александра Матросова и в какой день началась Великая Отечественная война.