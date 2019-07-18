https://static.news.ru/photo/85cffed0-a99b-11e9-b935-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Русская православная церковь (РПЦ) проверяет информацию о перекрытии движения в подмосковном городе Сергиев Посад из-за приезда патриарха Кирилла. В религиозной организации уверяют, что подобные инициативы от них не исходят.

Мы сейчас уточняем все обстоятельства с этим связанные, насколько эта информация правдива. В любом случае это совершенно недопустимая ситуация, — цитирует РБК пресс-секретаря патриарха Александра Волкова.

Собеседник издания отметил, что любые ограничения движения вводят представители соответствующих служб и «такого рода инициатива исходит не от церкви и тем более не лично от патриарха».

Люди, которые за это отвечают, я думаю, должны как минимум извиниться за то, что они делают, — подчеркнул Александр Волков.

По его словам, РПЦ будет «стараться, чтобы впредь такого, конечно, не повторялось».

Как писал News.ru, 18 июля движение по улицам в центральной части Сергиева Посада было перекрыто из-за приезда в город патриарха Кирилла. Расположенная в этом районе станция скорой помощи не могла выпускать машины.