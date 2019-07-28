https://static.news.ru/photo/ffb73dda-b0bc-11e9-8b3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева предложила наделить 16-летних россиян правом голоса для участия в политических выборах.

По её мнению, молодёжь хочет участвовать в жизни страны, а власть нуждается в их голосах. Кроме того, парламентарий заверила, что инициатива прежде всего направлена на ликвидацию политической безграмотности жителей России.

Как отмечает РИА Новости , Афанасьева напомнила, что паспорт гражданина выдается россиянам с 14 лет, а вступать в брак с 16 лет.

Ранее News.ru писал о том, что член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный назвал недопустимым привлечение подростков для участия в несанкционированных митингах. Он подчеркнул, что главной целью таких акций является провокация, призванная поставить под сомнение законность деятельности органов власти.