Член конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева предложила наделить 16-летних россиян правом голоса для участия в политических выборах.
По её мнению, молодёжь хочет участвовать в жизни страны, а власть нуждается в их голосах. Кроме того, парламентарий заверила, что инициатива прежде всего направлена на ликвидацию политической безграмотности жителей России.
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Ранее News.ru писал о том, что член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный назвал недопустимым привлечение подростков для участия в несанкционированных митингах. Он подчеркнул, что главной целью таких акций является провокация, призванная поставить под сомнение законность деятельности органов власти.