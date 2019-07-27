https://static.news.ru/photo/c11cf8b0-b096-11e9-bf26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный назвал недопустимым привлечение подростков для участия в несанкционированных митингах.

Помимо психологической травмы, они могут получить и физическую травму, они могут попасть в поле зрения органов внутренних дел и фактически надолго запятнать свою репутацию, поставить под сомнение своё будущее, — приводит РИА Новости слова парламентария.

Он подчеркнул, что главной целью несанкционированных акций является провокация, призванная поставить под сомнение законность деятельности органов власти.

Выборный также добавил, что доказывать выполнение требований о допуске кандидатов к выборам нужно в суде, а не пытаться оказывать давление на власть.

Ранее News.ru писал о том, что 27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов. Собравшиеся считают это решение политическим.