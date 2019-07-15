https://static.news.ru/photo/422a25f2-a78e-11e9-ab8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство в скором времени может ввести новый способ расчёта стоимости вывоза мусора. Отныне оплата будет зависеть от количества баков, которые установлены на конкретной контейнерной площадке. О таких планах рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Система во многом будет напоминать расчёт по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами, — отметил он в интервью ТАСС .

Он напомнил, что сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что воинские части России будут самостоятельно перерабатывать мусор, чтобы избавить от нагрузки региональные свалки, писал News.ru.